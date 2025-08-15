شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة إقبالًا كثيفًا من المصطافين، حيث بلغت نسب الإشغال على بعض الشواطئ 100% منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ "سيدي بشر المميز" و"ميامي المميز" و"البيطاش" وصلت إلى نسبة إشغال كاملة، في حين سجلت شواطئ العصافرة المميز وجزيرة الذهب والبوريفاج نسبة إشغال 90%، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى 100%.

وحذر إبراهيم المواطنين من التوجه إلى الشواطئ المزدحمة لتجنب التكدس والزحام، مؤكدًا أن الشواطئ التي ما زالت قادرة على استقبال الزوار تشمل شاطئ السلسلة، شاطئ جليم، شواطئ بحري، بالإضافة إلى شواطئ العجمي والهانوفيل وأبو تلات.

وأضاف أن أسعار الدخول تشمل الكرسي والشمسية والطاولة، بالإضافة إلى استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس، مشيرًا إلى أن تفاصيل الأسعار متاحة عبر الصفحة الرسمية للإدارة على موقع فيسبوك.

وختم إبراهيم تصريحه بالشكر لرواد الشواطئ على تعاونهم، مؤكدًا حرص الإدارة على ضمان راحة وسلامة جميع الزائرين.