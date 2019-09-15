الأهلي يتعاقد مع لاعب سلة الشمس قبل غلق باب القيد

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عبدالله ناصر لاعب المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة ونادي الشمس.

وأوضح عبد القادر أن النادي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب الذي حصل على لقب أفضل لاعب ارتكاز في بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالرأس الأخضر.

وأشار إلى أن ناصر من العناصر المميزة للغاية والتي يتوقع لها الجميع مستقبلا كبيرا وأن التعاقد معه ياتي استكملا لتدعيم كافة فرق النادي من أجل الفوز بالبطولات.

وقام مسؤولي الأهلي بقيد عبد الله ناصر في قائمة فريق المرتبط بالموسم الجديد لينهي الفريق صفقاته قبل غلق باب القيد اليوم الأحد.

وكان الأهلي قد نجح بقيادة المدير الفني أشرف توفيق في ضم العديد من الصفقات لتدعيم الفريق هذا الموسم وهم محمود الشرشابي من الشرقية للدخان وأيضا المحترف الأمريكي أليكس يونج، بالإضافة إلى أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق والعائد من رحلة إحتراف في دوري الجامعات الأمريكي وإيهاب أمين لاعب سبورتنج والعائد من رحلة إحتراف في دوري الجامعات الأمريكي وعبدالفضيل ابراهيم لاعب المنتخب الوطني ونادي طلائع الجيش وأيمن شوكت من طلائع الجيش ومحمود الزيات من نادي سموحة.

كما استعاد النادي لاعبه السابق يوسف المعداوي، الذي كان محترفًا في دوري الجامعات الأمريكي، وذلك من أجل دعم الفريق بالموسم المقبل.