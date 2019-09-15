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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن تسجيل نسبة 16.31% للمقترعين في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتم تسجيل هذه النسبة حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بينما تغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء.

وحثت الهيئة الناخبين على الإقبال على مراكز التصويت قبل غلق مكاتب الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند الساعة السادسة مساء.

وفتحت مراكز اقتراع في ولايات حدودية بالقصرين وقفصة والكاف وسيدي بوزيد بشكل متأخر عن باقي المراكز، عند الساعة العاشرة صباحا وتغلق عند الساعة الرابعة ظهرا لدواعي لوجيستية.