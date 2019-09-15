الإنتاج الحربي يضم لاعب النجم الساحلي

تعاقد الإنتاج الحربي مع التونسي أيمن الطرابلسي، لاعب النجم الساحلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

ولعب الطرابلسي الموسم الماضي مع الخور القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضًا، ومن المقرر أن ينتظم خلال الأيام المقبلة في التدريبات الجماعية للإنتاج استعدادا للدورى الممتاز.

وانضم الطرابلسي لصفقات الإنتاج الحربي والتي ضمت، إبراهيم عبد الخالق قادمًا من الإسماعيلي، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيجيري برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندري، وباسم مرسي من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدري ومحمد عصام الغندور من الأهلي وعلي فتحي في صفقة انتقال حر ومحمد شوقي غريب من إنبي.