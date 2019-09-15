رامى صبرى فنان يمتلك جرأة فى اختيار أغنياته.. وسعيد بنجاح «أنا بابا»

مصطفى حجاج صوت مصرى أثبت نفسه على الساحة الغنائية.. وأتعاون معه بأغنيتين فى ألبوم «هتزهزه»

هشام عباس هيعمل ضجة بألبومه الجديد.. ونتعاون معًا فى 3 أغنيات



ارتبط اسم الملحن عزيز الشافعى بعدد كبير من الأعمال الناجحة على الساحة الغنائية، على مدى سنوات، لكبار المطربين فى مصر والوطن العربى، كان آخرها أغنية «يوم تلات» للهضبة عمرو دياب.

وقال الشافعى إنه سعيد بالنجاح الكبير الذى حققته أغنية «يوم تلات» للفنان عمرو دياب، خاصة أنه التعاون الأول الذى يجمعه مع الهضبة، معربا عن سعادته بالعمل معه، فهو حلم كل من يعمل فى مجال الموسيقى، لأنه واحد من أهم رموز الغناء فى مصر والشرق الأوسط، ومن أنجح وأقوى المطربين على الساحة الفنية على مدى سنوات عديدة.

وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن بداية التعاون جاءت من خلال الموزع الموسيقى أسامة الهندى، الذى قام بترشيح الأغنية للهضبة، والتى كتبها الشاعر الغنائى تامر حسين، ونالت الأغنية إعجاب الهضبة على الفور، ولم يتردد فى غنائها، بل وراهن على نجاحها، فكانت بمثابة مفاجأة كبيرة له.

وأشار الشافعى إلى أن سر نجاح «يوم تلات» إنها خفيفة بسيطة قريبة من الفلكلور المصرى وخفة الدم والروح المصرية، خاصة أن من يغنيها هو نجم كبير بحجم عمرو دياب، والجميع ينتظر ما يقدمه، لذلك تفاعل معها الجمهور بشكل كبير سواء بالرقص أو بـ«الكوميكس».

وأوضح الشافعى أنه صاحب جملة «فتفتوا الفتافيت وفتنونى»، والتى حاول الشاعر تامر حسين تغييرها، لكن الهضبة تمسك بها، وراهن على نجاحها، لأنها مختلفة، وبالفعل كسب الهضبة الرهان، والأغنية «كسرت الدنيا»، موضحا أنه استمدها من الشارع المصرى، فهو محب لهذه العبارات التى يستمدها من الروح المصرية مثل عبارة «لو عايزنى اتشقلبلك» فى أغنية (أهد الدنيا) للفنان رامى صبرى، وخطوة ويا بتاع النعناع للفنان مصطفى حجاج).

وأكد الشافعى حرصه على التعاون مع عدد من الشعراء، رغم نجاحاته التى حققها باعتباره شاعرا غنائيا بجانب ألحانه المتميزة، لعل أبرزهم أمير طعيمة، نادرعبدالله، أيمن بهجت قمر، وعوض بدوى.

كما عبر الشافعى عن سعادته بالنجاحات التى حققها أخيرا، والتى تعاون فيها مع عدد من المطربين منهم الفنان رامى صبرى، الذى تعاون معه فى ألبومه الجديد «فارق معاك» من خلال أغنية « أنا بابا»، كلمات الشاعرة هالة على، وتوزيع جلال الحمداوى، والتى استطاعت أن تتخطى حاجز مليون مشاهدة منذ طرحها، مشيرا إلى أنه يعتبر صبرى من أهم المطربين المصريين فى الشرق الأوسط، ولديه رؤية فنية وثقافة موسيقية كبيرة، ويفهم جيدا فى الموسيقى، ولديه شخصية جريئة فى اختياراته، وحققا معا نجاحات أخيرا من خلال أغنية «أهد الدنيا» كلماته وألحانه وتوزيع جلال الحمداوى، وحققت انتشارا واسعا فى كل الوطن العربى.

وأضاف الشافعى إنه تعاون أيضا مع الفنان مصطفى حجاج فى ألبومه الجديد «هتزهزه»، فى أغنيتين من كلماته وألحانه وهما «جرح بعد جرح» توزيع أسامة عبدالهادى، و«نصيبى وقسمتى»، توزيع أسامة عبدالمنعم، مشيرا إلى أنه سعيد دائما بالعمل مع صوت حجاج والذى يعتبره واحدا من أهم الأصوات المصرية مثل رشدى وعبدالمطلب، والتى أثبتت نفسها أخيرا، وقدمه للجمهور بشكل مختلف خلال أغنيتى «يا بتاع النعناع»، كلماته وألحانه، وتوزيع أسامة عبدالهادى، وأغنية «خطوة»، أيضا كلماته وألحانه، وتوزيع جلال الحمداوى، مؤكدا إنه صوت يستحق هذا النجاح لأنه فنان مجتهد ومازال لديه الكثير لتقديمه، ومعه منتج فاهم وواعى هو هانى محروس.

وتابع الشافعى إنه يتعاون مع الفنان محمد شاهين فى أول ألبوماته الغنائية بعنوان «ده اللى جاى» مشيرا إلى إنه موهبة صاعدة بقوة ولديه جميع إمكانيات النجومية من صوت مميز وكاريزما، موضحا أن لديه تحديا جديد وسط سباق ألبومات الكبار، وتعاون معه فى أغنيتين من كلماته وألحانه وتوزيع أمير محروس، الأولى بعنوان «ابن عمى»، كلماته وألحانه، وتوزيع أمير محروس، والتى حققت صدى واسعا، والثانية بعنوان «كلام كلام».

كما يتعاون مع الفنان أحمد جمال فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى سبق وأن تعاون معه فى أغنية «على المزيكا»، من كلماته وألحانه، وتوزيع هانى يعقوب، والتى حققت نجاحا كبيرا، فهو واحد من أهم المطربين الشباب على الساحة الغنائية.

وأشار الشافعى إن موسم الغناء هذا العام يشهد عودة قوية لعدد من كبار النجوم منهم الفنان هشام عباس والذى يتعاون معه فى 3 أغنيات فى ألبومه الجديد «عامل ضجة»، مشيدا بألبوم «ضحكت ليا» للفنان مصطفى قمر، والذى وصفه بأنه مختلف وملىء بالأفكار الجديدة سواء فى الكلمات أو المزيكا، وهو ما يميز قمر دائما فهو لديه شخصية مختلفة يحافظ عليها، وأيضا فريق واما الذى عاد لجمهوره بألبوم متميز، كما ينتظر أيضا ألبوم الفنان محمد محيى بعد سنوات من الغياب.