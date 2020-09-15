 جريفيث: إغلاق الحوثي مطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية - بوابة الشروق
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جريفيث: إغلاق الحوثي مطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:19 م

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لافتا إلى أن إغلاق الحوثيين مطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية.

وأضاف جريفيث - في جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في اليمن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه حان الوقت لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق، متحدثا عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يوميا.

وأشار إلى أنه أرسل "مسودة مفصلة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت -الأحد الماضي- اتفاق الحديدة أصبح بلا فائدة، فيما أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، أن اتفاق الحديدة أضحى غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.

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