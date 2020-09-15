مصرع 3 مهاجرين عقب غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت اليونانية

انتشلت السلطات اليونانية جثامين 3 مهاجرين وأنقذت 56 آخرين؛ عقب غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت جنوبي اليونان.

وأفادت قوات خفر السواحل اليونانية -حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن القارب غرق على بعد 19 كيلومترا شرق جزيرة كريت في ظل أجواء عاصفة، ما أسفر عن مقتل سيدة وطفلين، موضحة أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية ومروحية تابعة للقوات الجوية شاركتا في جهود البحث عن ناجين، إلى جانب زورقين لخفر السواحل وثلاث سفن تجارية، ولم يتسن بعد معرفة المكان الذي أبحر منه القارب أو حجمه أو المكان الذي كان يتجه إليه.