ضبط شركة تبث مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص في الجيزة

ضبطت مباحث المصنفات شركة للدعاية والإعلان بالجيزة؛ لاتخاذاها مقراً لبث مجموعة من القنوات الفضائية بدون ترخيص، وتسويق البضائع والمنتجات مجهولة المصدر والمنشأ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية متخذاً من مقر شركة دعاية وإعلان بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقراً لإدارة تلك القنوات، وقيامه بأعمال المونتاج على المصنفات الفنية التى يعرضها دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية مستخدماً فى ذلك أجهزة حاسب آلى محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة بدون إذن من الشركات العالمية صاحبة الحقوق المادية والأدبية على تلك البرمجيات بالمخالفة للقانون.

وشملت الاتهامات إنشاء المتهم بذات المقر "كول سنتر" حيث يتم من خلاله تلقى الاتصالات الهاتفية من المشاهدين راغبى شراء المنتجات مجهولة المصدر والمنشأ والتى يتم الإعلان عنها عبر تلك القنوات، وأنه يستخدم شبكة الإنترنت لرفع المحتوى الإلكترونى للقنوات الفضائية بدون تصريح، وأضافت التحريات أن المذكور يتخذ من مخزناً بذات الدائرة لتخزين المنتجات التى يقوم بعرضها على تلك القنوات بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها ومخزنها وضُبط بداخلها 3 أشخاص لارتكابهم مخالفات: إدارة مجموعة قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للوائح والقوانين بقصد الإعلان عن منتجات وسلع مجهولة المنشأ والمصدر بقصد ترويجها للبيع من خلال القنوات المشار إليها، وادارة شركة لإنتاج المصنفات السمعية والبصرية "الإعلانات" بدون ترخيص وادارةمجموعة من الصفحات عبر شبكة الإنترنت لبيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وسلع مجهولة المصدر بالمخالفة للوائح والقوانين.

بالإضافة إلى تصميم وتشغيل تطبيق إلكترونى لترويج المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والسلع والأجهزة المغشوشة مجهولة المصدر عبر الهواتف المحمولة بدون تصريح بالمخالفة للقوانين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (522 عبوة مستحضرات تجميل وطبية- 14 هاتف محمول يحمل علامة تجارية مغشوشة ومقلدة- 14 هاتف محمول خاص بالكول سنتر- 4 وحدة معالجة محمل عليها برامج حاسب آلى ومصنفات مقلدة ومنسوخة وكشوف حسابات للعملاء والمبيعات والإتجار فى السلع-وحدة تخزين محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية إعلانات للمنتجات المضبوطة لبثها على القنوات المشار إليها بقصد غش المواطنين وبيع منتجات مجهولة المصدر- مبلغ مالى من متحصلات البيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.