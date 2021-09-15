استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

ورحب عبدالرازق بالوفد العراقي ، مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وأكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية ، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر ، مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات وبخاصة على المستوى البرلمانى أخذا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل.

كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى مشيرا الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها .

وأطلق النائب السيد هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي مبادرة بأن يطلق برلمان مصر والعراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي و يعمل جنبا الي جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابي فالتجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا الحضن العربي.

كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما ، مشيدا بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.