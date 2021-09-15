قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد استقرارًا شديدًا وتحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، ذاكرا أن درجة الحرارة تنخفض اليوم بمعدل يتراوح من درجتين إلى 4، مقارنة بالـ48 ساعة الماضية على مستوى كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن فرص الأمطار الخفيفة مستمرة غدًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرًا إلى أن بعض المناطق من السواحل الشمالية ومعظم محافظات الوجه البحري شهدت أمس سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة لكنها غير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية.

وتوقع استمرار تحسن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مناشدًا المواطنين متايعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة بصفة دورية وخاصة أن مصر على أعتاب فضل الخريف الذي يبدأ جغرافيًا يوم 22 سبتمبر.

وذكر مدير التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، أن فصل الخريف بدأ أجواءه مناخيًا من سقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة، متوقعًا أن يشهد يوم الأحد المقبل، ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة.

وناشد المواطنين الاستعداد لموسم الأمطار مع دخول فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة والظواهر الجوية كالأمطار الغزيرة التي تصل أحيانا إلى حد السيول، وتكون شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب في حالة استقرار الأجواء.

ولفت إلى اضطراب الملاحة البحرية خلال هذه الأيام؛ ليصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر إلى 3 أمتار والبحر المتوسط إلى 2.5 متر، متوجهًا برسالة إلى المصطافين: «كونوا حذرين ولا تتضرروا من غلق الشواطئ لأنه حماية لأرواحكم».