ريو تينتو توقع مذكرة تفاهم معه كاتربلر لتطوير شاحنة ذاتية القيادة صديقة للبيئة

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وقعت شركة التعدين البريطانية العملاقة ريو تينتو مذكرة تفاهم مع شركة صناعة المعدات الثقيلة كاتربلر لتطوير شاحنات ذاتية القيادة لا تصدر أي انبعاثات غازية بغرض استخدامها في أنشطة التعدين الخاصة بشركة ريو تينتو في منطقة غرب أستراليا.

وسيعمل الاتفاق على تعزيز جهود كاتربلر لتطوير الشاحنة المستقبلية العملاقة 793 حمولة 220 طن وذاتية القيادة وبدون أي انبعاثات غازية، بما في ذلك التأكد من صحة تكنولوجيا كاتربلر الجديدة في مجال خفض العوادم.

وستتعاون تينتو وكاتربلر في سلسلة من مراحل التطوير الأساسية بما في ذلك تنفيذ برنامج تجريبي لنسخة أولية من الشاحنة 793 واختبار الشاحنة وإجراء التجارب النهائية قبل بدء الإنتاج لها.

كانت ريو تينتو قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي اعتزامها استخدام أول شاحنة مياه ذاتية القيادة تماما من إنتاج كاتربلر في منجم جوداي داري بغرب أستراليا.