عاودت البورصة الهبوط، تحت ضغط بعض عمليات جني الأرباح، بعد جلستين من المكاسب، وهبط المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.34% ووصل إلى 11149.3 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي أمس الثلاثاء بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر قد ارتفع في جلسة الاثنين بنسبة 0.9%، بعد خسائر متتالية منذ مطلع الأسبوع الماضي، بسبب إعلان وزارة المالية قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بدءا من يناير المقبل، ونشرت نص القرار في جريدة الوقائع الرسمية.

ووفق تقرير لأحد بنوك الاستثمار، فإن التركيز ينصب الآن على مستوى المقاومة 11150 نقطة.

وقال في حالة كسر المستوى الأخير لأعلى بصورة مؤكدة، من الممكن أن يتمهد الطريق لإعادة اختبار القمة الأخيرة المسجلة عند 11300 نقطة.

وقال: "نكرر رؤيتنا الفنية بأن استمرار التداول أعلى مستوى الدعم 10950 نقطة يعزز احتمالية استمرار الحركة الصاعدة..نوصي بالاحتفاظ بالمراكز الشرائية، ووضع أوامر حماية الأرباح اسفل مستوى 10950 نقطة".