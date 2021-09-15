بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية "جيونغ أوي-يونغ"، اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطاني "دومينيك راب"، هاتفيا، الجهود المشتركة بشأن مسألة تغير المناخ والقضايا الدولية الأخرى؛ بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

كما ناقش الجانبان الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).

وشدد "جيونغ" على أن بلاده ستتعاون بنشاط لتعزيز العمل المناخي لكل دولة وتساعد في توحيد إرادة المجتمع الدولي للاستجابات المشتركة لتغير المناخ.

وأكدت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية - في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن الوزيرين رحبا بتوسيع التعاون بين البلدين في القضايا العالمية الرئيسية، مثل تغير المناخ والأمن الصحي، واتفقا على بذل الجهود لتعزيز التعاون من خلال التبادلات رفيعة المستوى.