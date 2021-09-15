عادل العدوي: تقرير التنمية البشرية شهادة تقدير وإنصاف لما حققته الدولة في قطاعات عديدة

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثّل شهادة تقدير وإنصاف لما حققته الدولة في قطاعات عديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنّ التقرير يضع محددات أساسية تصب في الأساس لصالح الإنسان، وذلك في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان والمشكلات التي تهدّد المواطنين بصورة عامة التي مثّلت محور اهتمام القيادة السياسية.



وأشار إلى أن التقرير الأممي لا يجامل ولا يضع أمامه أشياء غير مدروسة بعناية، كما أن لم يُعلن منذ زمن طويل، وأفاد بأن هناك تحسنًا في محددات معينة يضعها في قطاع الصحة.



وأوضح أن التقرير يراعي معدل الأعمال ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، ونسبتها إلى كل 1000 طفل، لافتًا إلى أن التقرير شهد وفق دراسة وافية أن معدلات الأعمار زادت، مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.



وشهد الرئيس السيسي، يوم الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021.



ويعكس التقرير، ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.