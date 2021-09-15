صحيفة سعودية: إيران الحاضن الأول للإرهاب ويجب التصدى لها بكل قوة

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية أن "إيران هي الحاضن الأول للإرهاب، والتي لا يزال نظامها وعبر ما يزيد على أربعة عقود يتبنى الجماعات الإرهابية حول العالم، ويجندها، ويمدها بالدعم والتسليح؛ لكي تقوم بالمزيد من الجرائم الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وذلك خدمة لأجندة طهران التوسعية، التي ورغم تغير الأوجه في الرئاسة الإيرانية إلا أن سياساتها تظل ثابتة".

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (تمويل الإرهاب.. من المسؤول؟) - أن: "جهود المملكة في دعم أمن واستقرار العالم إجمالا، وفي مكافحة الإرهاب على وجه التحديد، هي جهود كانت ولا تزال سباقة في ردع هذه البذرة منذ ظهورها وقطع السبل أمام مخططاتها الإجرامية، وكل مَنْ ينتمي إليها ويدعمها فكريا وماديا ولوجيستيا".

وتابعت "نظام المرشد لا يزال المسيطر ويعاني منه الشعب الإيراني، الذي كانت معاناته عبر السنين الماضية تعادل ما يعانيه اليوم وسط ما واجه خلال جائحة كورونا المستجد، فهو يقع تحت رحمة نظام لا يعرف الرحمة، ويؤثر أن ينفق ثروات البلاد على دعم وتسليح الجماعات الإرهابية، ناهيك عما يمتد من تهديدات ذلك النظام وسلوكه العدواني ليطال المستويات الإقليمية والدولية".