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رسميا.. رجب نبيل ينتقل إلى سيراميكا كيلوباترا

محمد جلال
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 7:52 م

أعلن نادي سيراميكا كيلوباترا تعاقده مع المدافع رجب نبيل، لاعب سموحة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح بيان سيراميكا أنه تم التعاقد مع رجب نبيل قادمًا من سموحة، لتدعيم الفريق لمدة موسمين.

ووقع رجب نبيل على عقود انضمامه لصفوف سيراميكا، ليصبح لاعباً في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وينتهي عقده في موسم 2024.

وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.


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