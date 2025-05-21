مسئول ألماني يدعو إلى الحذر الشديد في الجدل حول حظر البديل الألماني

دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى "الحذر الشديد" في الجدل حول حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وحذر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف" من الاعتقاد الخاطئ بأن تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لحزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره متطرفا يمينيا مؤكدا سيكفي بطريقة أو بأخرى لإصدار قرار بحظر الحزب من المحكمة الدستورية الاتحادية.

وأكد فراي أنه شخصيا لا يعتقد أنه يمكن محاربة حزب مثل "البديل من أجل ألمانيا" بالوسائل القضائية، موضحا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا سياسيا، مشيرا إلى أن 10 ملايين شخص في ألمانيا انتخبوا "البديل الألماني" في الانتخابات العامة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج)، وقال: "لن يختفوا فجأة إذا تم حظر الحزب"، مؤكدا أن الشيء الأكثر فعالية هو "أن نحل المشكلات والتحديات الواضحة في ألمانيا".

وتعالت الأصوات ببدء إجراءات حظر الحزب بعد أن قام المكتب الاتحادي لحماية الدستور مطلع هذا الشهر بتصنيف "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حزب ذو "مسعى متطرف يميني مؤكد". وتقدم الحزب بطعن أمام القضاء ضد هذا التصنيف عبر إجراء عاجل.

ولحين صدور قرار المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور تجميد تصنيفه الجديد، والاستمرار في تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني.