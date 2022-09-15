البابا فرانسيس: إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أمر مشروع أخلاقيا

قال البابا فرانسيس، اليوم الخميس‭،‭‬‬ إن من المشروع أخلاقيا أن تزود الدول أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها من "العدوان" الروسي.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية خلال رحلة العودة بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لكازاخستان، حث بابا الفاتيكان كييف أيضا على الانفتاح على فكرة الحوار في نهاية المطاف حتى لو كانت فكرة "مكروهة" نظرا لأنه سيكون خيارا صعبا على الجانب الأوكراني، وفقا لوكالة رويترز.

وفي مؤتمر صحفي استمر 45 دقيقة على متن الطائرة، سأل أحد المراسلين عما إذا كان من الصائب أخلاقيا أن ترسل الدول أسلحة إلى أوكرانيا، ورد فرنسيس "هذا قرار سياسي يمكن أن يكون مقبولا أخلاقيا إذا اتُخذ بمراعاة قواعد المسؤولية الأخلاقية".

وتطرق البابا لمبادئ "الحرب العادلة" للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والتي تسمح بالاستخدام المتناسب للأسلحة الفتاكة للدفاع عن النفس ضد دولة معتدية.

وقال "الدفاع عن النفس ليس مشروعا فحسب بل هو تعبير عن حب الوطن، ومن لا يدافع عن نفسه أو أي شيء آخر فهو لا يحب هذا الشيء، ومن يدافع عن شيء فهو بالتأكيد يحبه".

وخيمت الحرب في أوكرانيا بظلالها على زيارة البابا لكازاخستان حيث حضر مؤتمرا لزعماء دينيين من جميع أنحاء العالم.