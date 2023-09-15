الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في ألمانيا

احتفل الأمير هاري بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الجمعة، بعد تناول أطباق مميزة من لحم الخنزير والجعة مع زوجته ميجان في إحدى الحانات المحلية.



وقام المشجعون في دورة ألعاب إنفيكتوس البارالمبية للجنود والنساء الجرحى والمصابين والمرضى، بالغناء للأمير اليوم الجمعة، بينما تابع هو وميجان مباراة فى الكرة الطائرة وأعطى انطباعا يتسم بروح الدعابة.



وقالت متحدثة باسم شركة الجعة اليوم الجمعة إن الزوجين الشهيرين حضرا إلى حانة الجعة "إم جولدينين كيسيل" مساء الخميس، بشكل غير معلن تماما وبدون حجز.



وأضافت: "لقد كانا هناك بدون سابق إنذار".



وتختتم دورة ألعاب إنفيكتوس البارالمبية غدا السبت بمراسم اختتام. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحفل.