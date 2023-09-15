 البحيرة.. الكشف على 1135 مواطنا بالمجان في قافلة بقرية العزيمة بالتحرير - بوابة الشروق
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البحيرة.. الكشف على 1135 مواطنا بالمجان في قافلة بقرية العزيمة بالتحرير

قافلة طبية
قافلة طبية
خميس البرعى
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:22 ص

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية العزيمة بالتحرير، حيث تم الكشف على 1135 مواطنا بالمجان، من خلال 10 عيادات طبية.

وأوضح جميعة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة ٢٤٧- عيادتي الأطفال ٣٦٦ - الجراحة ١٠٨ - النساء ٧٢ - تنظيم الأسرة ٢٢ - العظام ١٦٠ - الأسنان ٧٥ - أنف وأذن ٨٥).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.


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