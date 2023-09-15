محمد ثروت يختتم فقرته في حفل الزمن الجميل بأغنية بلدي

اختتم الفنان محمد ثروت فقرته الغنائية في حفل "ليلة من الزمن الجميل"، الذي يقام على مسرح بنش مارك ضمن حفلات جدة بالمملكة العربية السعودية، بأغنيته "بلدي"، بناءا على طلب من المستشار تركي آل الشيخ.

وحرص ثروت على توجيه رسالة بعد انتهائه من الأغنية قائلا: "ربنا يحافظ على مصر والسعودية والوطن العربي كله".

وتم تقديم درع تكريم للفنان محمد ثروت من قبل الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على مشاركته في حفل اليوم، مع باقة من الزهور، ودعوة من المستشار تركي آل الشيخ من أجل المشاركة في موسم الرياض الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

