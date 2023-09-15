قوات إسرائيلية تحتجز 3 مشتبها بهم بعد انفجار في متنزه بتل أبيب

احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية ثلاثة أشخاص مشتبها بهم على طريق سريع وسط البلاد اليوم الجمعة بعد مرور ساعات على انفجار هز متنزه في تل أبيب.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن العبوة الناسفة التي تم زرعها قرب شجرة في متنزه اليركون في تل ابيب، لم تتسبب في أي إصابات.



وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه تم إرسال ضباط إلى المتنزه ويحققون في ملابسات الحادث.



وقال جهاز الأمن العام "شين بيت" في بيان أنه يشارك في تحقيق الشرطة في الانفجار، مشيرا إلى أن السلطة تشتبه بأن الإنفجار له صلة بالإرهاب.



وبعد عدة ساعات أغلقت الشرطة جزءا من الطريق السريع 431قرب مدينة الرملة وسط البلاد ،وأوقفت قوات الأمن سيارة فان مشتبها بها.



وأظهرت صور من الموقع ضباطا ملثمين في ملابس مدنية يحتجزون مشتبها به. والقى الضباط أيضا القبض على شخصين آخرين كانا في السيارة.



ولم يتم العثور على أي عبوات ناسفة في السيارة الفان، رغم الشكوك الأولية من جانب سلطات الأمن.



وتأتي هذه الأحداث في خضم حالة تأهب قصوى من قبل الشرطة الإسرائيلية بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث ينتشر 5000 من ضباط الشرطة وحراس الأمن والمتطوعين في أنحاء البلاد تحسبا لوقوع هجمات أوعمليات مسلحة، في القدس والضفة الغربية وبهدف أن تكون الشرطة مستعدة مسبقًا للرد السريع على أي سيناريو وإحباط أي محاولة لهجوم،بحسب قناة"أي نيوز 24"الأخبارية الإسرائيلية.



و أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية"، بدءا من منتصف اليوم الجمعة، و حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل.