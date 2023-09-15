تايوان: تسجيل 3 حالات إصابة بحمى الضنك في تايبيه الجديدة

ذكرت وزارة الصحة في مدينة "تايبيه الجديدة" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بحمى الضنك في المدينة.

وحالات الإصابة هي لامرأتين ورجل، سافروا مؤخرا إلى تايوان، طبقا لما ذكرته الوزارة، مشيرة إلى أن واحدا منهم تعافى تماما والاثنان الآخران، مازالا في المستشفى، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية اليوم الجمعة.

وبحالات الإصابة الثلاث الأخيرة، تسجل المدينة إجمالي 17 حالة إصابة بحمى الضنك حتى الآن هذا العام.

وتابعت الوزارة أن هؤلاء الذين يسافرون إلى المناطق المعرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك، يتعين أن يحموا أنفسهم من لدغات البعوض ويتعين أن يقضوا على مصادر المياه الراكدة، قدر الإمكان، لمنع البعوض من التكاثر.

يذكر أن حمى الضنك هي مرض ينقله البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة -والمعروف باسم حمى الضنك النزفية- إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.