تقارير: التوصل لاتفاق للاستحواذ على نادي إيفرتون

وقع فرهاد مشيري، مالك نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، على اتفاق مع شركة الاستثمارات الأمريكية "777 بارتنرز" للاستحواذ على حصته كاملة في النادي.

ويحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن موشيري كان أحد المساهمين في النادي منذ عام 2016 وامتلك حصة الأغلبية منذ عام 2018، والتي تبلغ 1ر94 في المئة.

وقال في بيان صدر من النادي :" تغيرت طبيعة ملكية وتمويل أندية كرة القدم الكبرى، منذ أن استثمرت للمرة الأولى في إيفرتون قبل سبعة أعوام".

وأضاف :" أيام المالك المتبرع تبدو بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس، وأصبحت الأندية الكبرى الآن مملوكة لشركات الأسهم الخاصة ذات الموارد الجيدة، أو المستثمرين الرياضيين المتخصصين أو الشركات والصناديق المدعومة من الدول".

وأردف :" كنت واضحا بشأن الحاجة لجلب استثمار جديد وإكمال تمويل ملعبنا الجديد في براملي موور دوك، على ضفاف نهر ميرزي، الذي مولته بشكل أساسي حتى الآن. تحدثت للعديد من الجهات،ودرست بعض الفرص المحتملة القوية".

وأردف : "من خلال مناقشاتي المطولة مع 777، أعتقد أنهم أفضل الشركاء للمضي قدما بنادينا العظيم ،مع جميع مزايا نموذج الاستثمار متعدد الأندية".

وأكد :"إلى جماهيرنا، الأعوام القليلة الماضية كان بها تحديات كثيرة، ولكنكم دعمتم النادي طوال هذه السنوات، وبشكل دائم كنتم اللاعب رقم 12. أنتم أفضل جماهير وتستحقون النجاح".

وذكر إيفرتون أن إتمام عملية الاستحواذ من المتوقع أن يحدث في الربع الرابع من عام 2023 ، حيث تظل خاضعة للموافقة التنظيمية، بما في ذلك موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، الاتحاد الإنجليزي، وهيئة السلوك المالي.

وتمتلك شركة "777 بارتنرز" أو تملك جزء ا من أندية جنوه، ستاندرد ليج، هيرتا برلين وفاسكو دي جاما وملبورن فيكتوري وفريق لندن لايونز لكرة السلة والدوري البريطاني لكرة السلة.