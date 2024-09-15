 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يحقق فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي - بوابة الشروق
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صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يحقق فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 12:55 م

حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري فائضا للشهر الرابع على التوالي بقيمة 10.3 مليار دولار (بما يعادل 499.269 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2024، مقابل 10.5 مليار دولار (بما يعادل 508.58 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2024.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث فائضا بقيمة ما يعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

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