إسرائيل :معدل التضخم في أغسطس يرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع



أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أن التضخم في إسرائيل في شهر أغسطس الماضي تسارع بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعا بزيادة في تكاليف الخضروات الطازجة والنقل والإسكان.

وتسارع التضخم السنوي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 6ر3 % ، مرتفعا من 2ر3 % في يوليو، و 9ر2 % في يونيو، متجاوزا للشهر الثاني نطا ق هدف الحكومة البالغ 1% إلى 3%، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 9ر0 % في أغسطس، وهو أعلى من متوسط نطاق توقعات المحللين.

وفي أغسطس ، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 2ر13 % ،وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 8ر2 % والإسكان بنسبة 6ر0%، والثقافة والترفيه بنسبة 5ر0% ، وفقا لمكتب الإحصاء.

وقد تم تعويض ذلك من خلال انخفاض أسعار الملابس بنسبة 1ر4 % ومنتجات البترول المكررة بنسبة 9ر5 % .

وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 6ر2% والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 3ر5% .