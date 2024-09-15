قالت الفنانة هيدي كرم، إنها لا تزال متمسكة بقناعاتها بشأن إمكانية الزواج من شخص من دين آخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»، أنها مقتنعة تمامًا بوجهة نظرها ولا تغير قناعاتها بناءً على آراء الآخرين.

وأشارت هيدي، إلى أنه ليس من حق أي شخص التدخل في هذه الأمور الشخصية، لافتة إلى أن القرارات المتعلقة بالزواج من شخص من دين آخر تتضمن جوانب معقدة لا يمكن للآخرين معرفتها.

وتابعت: «لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث بعد الزواج، هل سأغير ديني أم سيغير هو دينه، أم سنبقى كلانا على دينه وهذا لا يعني أن هناك شخص هكذا في حياتي حاليًا».