مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث مروري بالفيوم

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث مروري بالفيوم، حيث اصطدمت دراجة نارية بسيارة على الطريق الدائري.



تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة بجانب الطريق، مع وجود متوفين ومصاب.

على الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الدراجة النارية اصطدمت بسيارة متوقفة بجانب الطريق، وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في وفاة اثنين وإصابة آخر.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.