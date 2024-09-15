محمد سيد بشير يعلن عن تعاونه مع ياسمين صبري في موسم رمضان 2025

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أعلن المؤلف محمد سيد بشير، عن تعاونه مع الفنانة ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2025.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "من توكل على الله فهو حسبه ووكيله، مسلسل الأميرة (ضل الحيطة) للنجمة ياسمين صبري، رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

وتابع: "إخراج الأستاذ إبراهيم فخر، وهو أول تعاون بنا، وسعيد جدا إني هخوض التجربة مع مخرج كبير وذو خبرة مهمة".

وواصل: "المسلسل إنتاج الأستاذة مها سليم اللي برضه أول تعاون بنا، ومن المنتجين اللي كان نفسي حقيقي أشتغل معاهم جدا، ويارب يكتب لينا النجاح سوا، وبإذن الله هتشوفوا عمل محترم مستوحاة عن قصة حقيقية، يارب ودعواتكم الطيبة بالتوفيق لينا بإذن الله".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "رحيل"، وشارك في بطولة العمل أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام.