روسيا تعتزم بناء 38 مفاعلا نوويا جديدا

تريد روسيا، وهي من أكبر مستخدمي الطاقة النووية في العالم، زيادة قدراتها النووية بشكل ملموس.

ويستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد من أقل من 20% حاليا إلى 25% خلال العقدين المقبلين.

وأعلن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم هذه الخطة خلال مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليخاتشيف قوله إن الخطة تتضمن بناء 38 وحدة مفاعل نووي كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد المفاعلات التي تعمل في روسيا حاليا.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك خمس وحدات مفاعلات كبيرة تحت الإنشاء بالفعل في روسيا حاليا.

وعلاوة على ذلك، أقامت موسكو أول محطة طاقة نووية عائمة، وهي تمد مدينة بيفيك في شمال سبيريا بالطاقة منذ عام 2022.