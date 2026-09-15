ميرتس يعلن عن إجراءات لتخفيف الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الوقود

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء عن إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المدى القصير، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وخلال فعالية "يوم رائد الأعمال" التي تنظمها رابطة التجارة (الشركات التجارية)، قال ميرتس في برلين: "نعم، سنرد على التلاعب بالأسعار". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "أنا أرى أنه يتعين علينا التحرك"، غير أنه ذكر أن الأدوات والإجراءات التي سيتم اللجوء إليها، لم تتحدد بعد على وجه الدقة. وقال ميرتس: "لكن يمكنكم أن تفترضوا أننا سنقدم قريبًا جدًا مقترحًا بهذا الشأن".

وأشار المستشار إلى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار مُنح صلاحيات لمراقبة إساءة استغلال النفوذ في السوق، وأردف: "لكننا نشعر أيضًا، على الأقل من وجهة نظر المستهلكين والمستهلكات، بأن ذلك لا يكفي". وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن كثيرًا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارة يوميًا قد بلغوا حدًا لا يمكنهم معه تحمل مزيد من الأعباء. وأوضح أن الحكومة الاتحادية تجري مشاورات وثيقة مع حكومات الولايات.