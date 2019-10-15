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مجلس الوزراء السعودي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 7:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 7:02 م

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، أدانة المملكة للهجوم التركي على الأراضي السورية.

وصرح وزير الإعلام السعودي لوكالة الأنباء السعودية "واس"- بأن المجلس جدد إدانة المملكة "للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار "إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبةٍ لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا".

وأكد ضرورة" اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة".

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