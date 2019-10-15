بدء موسم التطعيم ضد الأنفلونزا في أنحاء البرتغال

بدأ موسم التطعيم ضد الأنفلونزا على مستوى البرتغال، حيث يتوفر مليوني لقاح، سيتم تقديم 1.4 مليون مجانًا للمجموعات المعرضة للخطر في الخدمة الصحية الوطنية البرتغالية، وحوالي 600 ألف للبيع في الصيدليات.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية على الإنترنت، أن هذا العام وللمرة الأولى، يتوفر التطعيم رباعي التكافؤ أي يحمي ضد 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا، بينما كانت حتى الآن تحمي ضد 3 أنواع فقط على الأكثر.

ومصل الأنفلونزا عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجساما مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان، وفي الحالات التي تحصل بها الإصابة بالإنفلونزا بعد التطعيم تكون الأعراض أخف وأقل حدة، ويعطى اللقاح عادة في بداية فصل الشتاء في شهر أكتوبر أو نوفمبر.