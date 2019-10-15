رئيس الإكوادور يأمر بإعادة دعم الوقود في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الإثنين، أنه سيعيد الدعم الحكومي للوقود، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن قراره بإلغاء الدعم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مورينو في أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة "إل يونيفيرسو" إنه سيتم إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وأن الأسعار في محطات التزود بالوقود ستعود كما كانت اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وجاء في ذلك الأمر أن "هذا الإجراء المؤقت" سيكون ساري المفعول إلى أن يتم وضع سياسة جديدة لدعم الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء أو المهربين من ذلك التغيير.

كان قرار إلغاء دعم الوقود الذي ظل قائما لمدة 40 عاما، قد تسبب في موجة احتجاجات وأجبر مورينو على نقل الحكومة مؤقتا خارج العاصمة كيتو.

كانت الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار دولار سنويا من خلال إنهاء دعم الوقود، في خطوة كانت جزءا من اتفاق بقيمة 2ر4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تتضمن أيضا إصلاحات ضريبية وعمالية.

وتسبب رفع الدعم في ارتفاع أسعار الوقود، بأكثر من 100%، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات من جانب السكان الأصليين والنقابات استمرت عشرة أيام وشهدت في كثير من الأحيان اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وبعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات في البلاد، وافقت الحكومة الإكوادورية وقادة السكان الأصليين في وقت متأخر من يوم الأحد على تشكيل لجنة مشتركة يتم تكليفها بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة الإكوادوريين.