البدري يكشف موعد انضمام صلاح لمنتخب مصر تحت قيادته

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في معسكر المقبل للفراعنة، المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

وتغلب المنتخب الوطني على بوتسوانا وديا بنتيجة 1-0، مساء أمس الإثنين، في المباراة الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد، وهي المباراة التي غاب عنها صلاح بعد استبعاده من معسكر المنتخب للإصابة.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال الفوز على ليستر سيتي 1-2 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تدخل قوي من حمزة تشودري، مدافع "الثعالب"، غادر على أثرها النجم المصري ملعب أنفيلد قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأوضح البدري، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء بوتسوانا، أن غياب صلاح عن المعسكر الجاري جاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، لشعوره ببعض الإجهاد بسبب الإصابة.

وأشار المدير الفني للمنتخب المصري إلى أنه على تواصل دائم مع محمد صلاح في الفترة الأخيرة من أجل الاطمئنان عليه.

وتابع: "محمد صلاح إضافة كبيرة للمنتخب المصري وبالتأكيد مشاركته سيكون لها دور فعال في المباريات المقبلة".

وأردف: "نجحت في تجربة بعض اللاعبين وبعضهم قدم مردوداً جيداً في المباراة".

واختتم: "من الصعب إدخال جميع العناصر الجديدة في معسكر المنتخب"، مشيرا إلى أن الأمر سيكون بشكل تدريجي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، في 15 و19 نوفمبر المقبل، بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.