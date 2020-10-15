 البر الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا منها 10 قادمة من الخارج - بوابة الشروق
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البر الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا منها 10 قادمة من الخارج

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:48 ص

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الخميس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن اللجنة أن واحدة فقط من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما الحالات الباقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة، إن ما مجموعه 12 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85622 حالة، بينهم 240 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وأربعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة، إن ما مجموعة 80748 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.


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