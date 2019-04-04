وزيرة الهجرة: تكريم الراحل محمد فريد خميس في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تأبين رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بمقر الجامعة البريطانية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ونخبة من رجال الدولة والفكر.

وخلال كلمتها قالت السفيرة نبيلة مكرم إنه في مارس ٢٠١٩ تلقت دعوة من الراحل محمد فريد خميس لزيارة الجامعة البريطانية وتم عقد اجتماع، وكان الهدف من الاجتماع هو إيمانه بالمصريين بالخارج، وبحثنا تطوير وسائل التواصل معهم، وتم مناقشة الأساليب الحديثة لتطوير وسائل التواصل.

وأشارت إلى أنه خلال اللقاء ناقشنا أيضا مبادرة "اتكلم مصري"، وأعرب الراحل محمد فريد خميس عن إعجابه بالمبادرة التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارة والجامعة لبحث العمل في إطار المبادرة.

وأضافت الوزيرة أنه في مناسبة أخرى أهداها سجادة من صنع "النساجون الشرقيون" منسوجة بصورة العائلة المقدسة، كما أهداها السيرة الذاتية للقديسة دميانة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، متابعه أنها سألته عن السيرة الذاتية للقديسة فقال لها إنه رمم الدير الخاص بها في بلقاس، مؤكدا لها أنه مصري محب لوطنه، وفي مصر لا يوجد فرق بين أبناء الشعب المصري، لافتة إلى أننا ننعي اليوم شخصية ذات قامة كبيرة ومتواضعة وفريدة.

وأردفت الوزيرة أنها تابعت ببالغ الأسى وكثير من المصريين جنازة الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت نظهرها وهي تتابع الجنازة والعزاء حضور العمال، وهذا دليل على حبهم له فهو بمثابة أب لهم، حيث كان هدفه بناء الإنسان المصري الواعي المخلص الأصيل.

وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة تنظم سلسلة مؤتمرات "مصر نستطيع"، حيث عقدت ٥ نسخ، مشيرة إلى أن الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، أوصى بأن يكون موضوع المؤتمر المقبل عن ملف الصناعة، تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار، وسيتم تكريم الراحل محمد فريد خميس خلال المؤتمر المقبل "مصر تستطيع بالصناعة".