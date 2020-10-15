رئيس وزراء إيطاليا يدعو إلى اتباع القواعد الجديدة لاحتواء كورونا

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جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الدعوة لاتباع القواعد الجديدة لاحتواء فيروس كورونا، وتشمل القواعد حظر الحفلات وإغلاق الحانات والمطاعم وإلزام المواطنين بوضع أقنعة الوجه حتى في الهواء الطلق.

يأتى ذلك فيما سجلت إيطاليا رقما قياسيا لعدد إصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، حيث تم تسجيل 8804 حالة.

وكتب كونتي قبل دقائق من نشر أحدث الإحصائيات: "نحتاج إلى مساهمة الجميع لاحتواء الموجة الثانية من وباء كوفيد 19".

ويأتي هذا الارتفاع، بعد تسجيل 7332 حالة إصابة أمس الأربعاء.

ورفع التحديث الأخير العدد الإجمالي للإصابات إلى 381602 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بنحو 83 ليصل إلى 36372، بحسب وكالة الحماية المدنية.

وحذر تقرير أسبوعي من وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة من أن الوباء "دخل بالفعل في مرحلة حادة".

وقال التقرير إنه وفقا للاتجاهات الحالية، قد "تصل (حالة أسرة المستشفيات) إلى مستويات حرجة الشهر المقبل" في بعض المناطق ما لم يتم اتخاذ تدابير احتواء أقوى في المناطق الأكثر تضررا.