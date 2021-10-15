إيطاليا: أعداد المصابين بفيروس كورونا تواصل الانخفاض

تواصل أعداد المصابين بوباء فيروس كورونا، في الانخفاض، بإيطاليا، حيث بلغ معدل متوسط الإصابة لمدة سبعة أيام حتى أمس الخميس 29 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في جميع أنحاء البلاد، وفقا للتقرير الأسبوعي لوزارة الصحة في روما الصادر اليوم الجمعة.

قبل أسبوع ، سجل الخبراء ما معدله 34 حالة إصابة فى المتوسط لكل 100 ألف نسمة.

في جميع المناطق والمقاطعات ذاتية الحكم الإيطالية تقريبا، ينخفض معدل الإصابة بكورونا.

أعلنت السلطات اليوم عن تسجيل حوالي 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 40 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال يوم واحد.