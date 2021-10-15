أحمد السقا عن تكريمه بمهرجان الجونة: العداد رجع زيرو

قال الفنان أحمد السقا، معلّقًا على تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، وتسلمه جائزة الإنجاز الإبداعي: "العداد رجع زيرو".

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة: "حسيت إحساسه لم أشعر به منذ (دراستي) بالأكاديمية.. طلعت على المسرح ورجلي بتخبط في بعضها وبعرق".

وأوضح أنه شعر بتشريف ومسؤولية كبيرة للغاية، وأشار إلى أن نهوض من وصفهم بـ"أساتذته وزملائه" أثناء التصفيق له أمر كبير للغاية، وأنه يعجز عن شكرهم.

وتابع: "لما اتكلمت كنت بافكر وماذا بعد.. أنا اتحطيت على خط البداية من جديد".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.