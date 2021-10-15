كلوب: صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بلاعبه محمد صلاح، مؤكدا إنه يبقى أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وخلال حديث كلوب مع شبكة قنوات بي إن سبورتس قال عن صلاح:"بالتأكيد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، رغم أنني لست متأكدا من وضع نجمين رونالدو وميسي بجانبه لأنهما طيلة 20 عاما في مستوى واحد من التألق".

وأضاف:"لكن صلاح تطور كثيرا منذ التحاقه لليفربول هو حاليا أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم، صلاح لاعب مميز ومن طراز عالمي من المهم أن يحافظ على تألقه وكذلك صحته وبشخصيته وطموحه للتألق سيبقى في هذا المستوى وأتمنى أن يستطيع ذلك".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول ظهر غد السبت فريق واتفورد في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج برصيد 6 أهداف رفقة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي أصحاب نفس الرصيد من الأهداف.