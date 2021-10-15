تحرير 4038 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، 4038 مخالفة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى، وطبقت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كانت وزارة الداخلية قد أهابت مالكى المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى؛ حيث سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.



وحسب بيان سابق لوزارة الداخلية، تشمل العقوبات التى سيتم البدء فى تطبيقها: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.



وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكل أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة من خلال موقع «بوابة مرور مصر»، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة «ذات ملصق إلكترونى» واستلام الملصق الإلكترونى، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، حرصا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعا للازدحام.



وذكرت وزارة الداخلية أنه يتم استخدام الخدمة إلكترونيا من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، ثم سداد رسوم الخدمة المطلوبة.