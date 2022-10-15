بعدما ضمن قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك الصعود إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، طُرح سؤالا هل من الممكن أن يقع الفريقان في مجموعة واحدة؟.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء اليوم السبت، على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0، ذهابا وإيابا في دور الـ 32 للبطولة الإفريقية، في حين حسم الزمالك التأهل بعد تخطي عقبة فلامبو البوروندي بنتيجة 6-1.

الإجابة على السؤال هو نعم من الممكن أن يلعب الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال هذا الموسم وذلك لأن الفريق الأحمر يقع في التصنيف الأول، عكس الفارس الأبيض الذي يتواجد في التصنيف الثاني.

وتكون مرحلة المجموعات عبارة عن 16 فريقًا مقسمة لـ أربع مجموعات بأربع مستويات، ويأتي الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين في التصنيف الأول.

أما الفريق المغربي الثاني وبطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية الوداد مطالبًا بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري، حيث تفوق الأخير في الذهاب بنتيجة (2-1)، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء غدٍ الأحد، على مركب محمد الخامس.

وستكون نتيجة الوداد محور التصنيف حيث ينتظرها فريق صن داونز الجنوب إفريقي الذي يتواجد في التصنيف الثاني مباشرة، حيث تأهل لمرحلة المجموعات بالفوز على لا باس بطل سيشيل بنتيجة 15-1.

وفي حالة تأهل الوداد.. سيكون تصنيف المجموعات كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - الوداد.

التصنيف الثاني: صنداونز - الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو.

التصنيف الثالث: سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال.

التصنيف الرابع: القطن - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - فيتا كلوب أو رايل كلوب دو كاديوغو.

أما في حالة خروج الوداد سيكون التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - صنداونز.

التصنيف الثاني: الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو - سيمبا.

التصنيف الثالث: شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال - فيتا كلوب.

التصنيف الرابع: القطن (يتقدم إلى التصنيف الثالث حال خروج فيتا كلوب) - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - رايل كلوب دو كاديوغو (في حال فوزه على فيتا كلوب).