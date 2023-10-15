قال اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ أمن مصر القومي هو خط أحمر ولا يمكن المساس به، وذلك في معرض حديثه عن اجتماع مجلس الأمن القومي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن القضية الفلسطينية تمس الأمن والسلم العالميين، ما يجعل المجتمع الدولي مطالبا بتحمل مسئولياته إزاء ما يحدث.



وأشار إلى أن مصر تتخذ خطوات إيجابية لحل الأزمة، مثل الدعوة لعقد قمة إقليمية دولية لدفع كل طرف لأنْ يتحمل مسئولياته.



ولفت إلى أن مصر حريصة على سرعة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشددا على أن هذه القضية حجر الزاوية في استقرار المنطقة.



ونوه بأن حل القضية يتوجب أن يتضمن منح الفلسطينيين حقوقهم، محذرا من تكرار وانفجار مثل هذه المشكلات حال تجاهل منح حقوق الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أنّ إسرائيل لن يمكنها القضاء على جينات المقاومة الفلسطينية حتى إن استطاعت القضاء على الجيل الحالي من المقاومين.



وفي وقت سابق من اليوم، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.



وأكد المجلس، أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.



كما صدر عن الاجتماع قرار بتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.



كما تقرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.