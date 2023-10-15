بلينكن يعلن تعيين مبعوث للجهود الإنسانية الأمريكية يصل القاهرة غدا

• بلينكن: نضع آلية مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لإيصال المساعدات لغزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية قررت تعيين ديفيد ساترفيلد لقيادة الجهود الإنسانية الأمريكية بالمنطقة.

وقال بلينكن في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن ساترفيلد سيصل إلى مصر غدا، لافتا إلى أن الشركاء بالمنطقة أكدوا أهمية العمل المشترك لمنع التصعيد الجاري.

وشدد بلينكن على أن واشنطن تضع آلية مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها في قطاع غزة.

وحول فتح معبر رفح، قال بلينكن "سيعاد فتح المعبر بين مصر وغزة".

واستقبل الرئيس السيسي، بلينكن، اليوم، حيث أكدا الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويجري بلينكن، جولة في الشرق الأوسط حيث زار كلا من إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، ومن المقرر أن يعود مجددا إلى إسرائل غدا، حسبما أفادت الخارجية الأمريكية اليوم.