 جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.. والنعماني أول المتبرعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.. والنعماني أول المتبرعين

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:53 م

شهدت جامعة سوهاج اليوم، انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث كان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أول المتبرعين بالحملة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له.

وأوضح النعماني إنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيراً الي أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي ان الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

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