 جالانت: إسرائيل لا تسعى إلى حرب مع حزب الله بلبنان.. والحرب في غزة ستغير الوضع إلى الأبد - بوابة الشروق
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جالانت: إسرائيل لا تسعى إلى حرب مع حزب الله بلبنان.. والحرب في غزة ستغير الوضع إلى الأبد

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 7:22 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل ليس لها مصلحة في اتساع رقعة الصراع الحالي، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وقال جالانت في حديثه للقوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة: "نحن لا نريد أي تصعيد للوضع".

وأشار جالانت بشكل مباشر إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والنشطة في جنوب لبنان. وحذر قائلا: "إذا اختار حزب الله الحرب، فسيدفع ثمنا غاليا للغاية.. لكن إذا التزموا بضبط النفس، فسنحترم ذلك وسنبقي الوضع على ما هو عليه".

وبالانتقال إلى الهجوم البري المتوقع من جانب القوات الإسرائيلية المنتشرة حول قطاع غزة، قال جالانت إن إسرائيل لديها مهمة للقيام بها. وقال إن الحرب في غزة ستكون مكثفة ودامية ودقيقة، متوقعا أنها "ستغير الوضع إلى الأبد".

يشار إلى أن إسرائيل طالبت سكان شمال غزة بالتوجه إلى الجنوب عبر طريقين محددين في إطار التمهيد لهجومها البري، رد على هجوم حماس "طوفان الأقصى" يوم السابع من الشهر الجاري، وشمل إطلاق رشقات صاروخية واقتحام للبلدات الجنوبية الإسرائيلية.

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