عبد الرحمن سامح يتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم المقامة في اليونان.

وتأهل اللاعب للنهائي في سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية.

وكان عبد الرحمن قد احتل المركز الثامن في نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية الماضية التي أقيمت بمدينة فوكاكو اليابانية.

وحقق عبد الرحمن سامح زمن قدره 23.34 ثانية لينهي السباق في المركز الثامن .

وكان عبد الرحمن سامح قد تأهل لنصف النهائي محققا رقما مصريا جديدا بزمن قدره 23.10 ثانية .

وتوج عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة في فبراير الماضي بالميدالية الذهبية في بطولة قسم المحيط الأطلنطي التي تعد من أقوى بطولات دوري الجامعات الأمريكي للسباحة.

وفاز سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50 ياردة حرة بزمن قدره 18.79 ثانية.