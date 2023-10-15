هيئة قضايا الدولة: لدينا معايير موضوعية في التعيين ولا مجال للوساطة

كشف المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن شروط الالتحاق بالهيئة، موضحًا أن أبرزها الكفاءة والتقدير والصلاحية الأمنية وتحرياته سليمة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مستشارات بهيئة قضايا الدولة، على أعلى مستوى ولهم دور إيجابي ومرموق في فض المنازعات الخارجية، مؤكدًا أنهن يخضعن لاختبارات في اللغات ومواد القانون ولا وساطة في التعيين بالهيئة.

وشدد على أن معيار الجانب الأمني في التعيين، مهم للغاية لأن المستشار الذي يعمل بالهيئة، يطلع على أسرار الدولة والتحريات سليمة، ومن ثم فمعايير التعيين بالهيئة موضوعية بحتة، معلقا: «مينفعش يكون حد قريبه عليه أحكام وأعينه في قضايا الدولة، لأنه كده هاكون ظلمته».

وذكر أن هناك مركز الدراسات القضائية والتدريب للارتقاء بجميع الهيئات القضائية، ويوجد تعاون إيجابي من المحافظين والوزراء مع هيئة قضايا الدولة، منوهًا بأن تعاونهم نابع من شعورهم بأهمية أن تكون هيئة قضايا الدولة قوية، لأن النيابة القانونية للهيئة، تمثل كل الشخصيات الاعتبارية في الدولة.

وأكد المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه لا يجوز إجراء تصالح في أي قضية تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا في وجودها.