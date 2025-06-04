رئيس كوريا الجنوبية الجديد: سأسعى للحوار مع كوريا الشمالية

قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جاي ميونج اليوم الأربعاء، إنه سيسعى إلى الحوار مع كوريا الشمالية، وتعزيز شراكة ثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان في الوقت نفسه.

وفي خطابه الافتتاحي بعد توليه المنصب رسميا، أوضح ميونج أن حكومته ستتعامل مع أي اعتداءات محتملة من كوريا الشمالية عبر "ردع قوي" يستند إلى التحالف العسكري المتين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيبقي باب الحوار مفتوحا مع كوريا الشمالية بهدف ترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لي أنه سيتبنى دبلوماسية واقعية ويعزز التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو، انطلاقا من التحالف الكوري الجنوبي-الأمريكي.

وكان لي قد فاز في انتخابات مبكرة أُجريت أمس الثلاثاء لولاية مدتها خمس سنوات.